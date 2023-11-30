Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна

Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

30.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1975

Отец: Курмаев Таиб

Мать: Корьгина (Салимгараева) Софья Магзувалимовна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Кирилл

Место жительства
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1996

Сын: Николаев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Владимирович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.2005

Дочь: Николаева (Николаева) Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Владимирович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстигнеев Кирилл

Мытищи, Мытищи, Московская область

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