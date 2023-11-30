Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна
Место рождения
Дата рождения30.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигнеев Кирилл
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1996
Сын: Николаев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
22.02.2005
Дочь: Николаева (Николаева) Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
01.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евстигнеев Кирилл