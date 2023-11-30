Корьгина (Салимгараева) Софья Магзувалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корьгина (Салимгараева) Софья Магзувалимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1952

Отец: Салимгараев Магзувалим Кашапович

Мать: Салимгараева Бану Незаметдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салахетдинов Абдулхай (Алексей)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корьгин Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмаев Таиб

Рождение ребёнка
30.05.1975

Дочь: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна

Отец ребёнка: Курмаев Таиб

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1989

Сын: Корьгин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Корьгин Сергей Дмитриевич

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