Корьгина (Салимгараева) Софья Магзувалимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курмаев Таиб
Рождение ребёнка
30.05.1975
Дочь: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна
Отец ребёнка: Курмаев Таиб
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1989
Сын: Корьгин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Корьгин Сергей Дмитриевич