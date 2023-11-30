Курмаев Таиб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1975
Дочь: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна
Мать ребёнка: Корьгина (Салимгараева) Софья Магзувалимовна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно