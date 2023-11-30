Курмаев Таиб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаев Таиб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корьгина (Салимгараева) Софья Магзувалимовна

Рождение ребёнка
30.05.1975

Дочь: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна

Мать ребёнка: Корьгина (Салимгараева) Софья Магзувалимовна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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