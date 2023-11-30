Салимгараева Бану Незаметдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1914
Дата смерти08.07.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1942
Сын: Салимгараев Минехат Мазувалиевич
Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1952
Дочь: Корьгина Софья Магзувалимовна
Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитова Галя Магзувалимовна
Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Саша Магзувалимович
Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Толя Магзувалимович
Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салимгараева Раиса Магзувалимовна
Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович
Смерть
08.07.1994