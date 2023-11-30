Салимгараева Бану Незаметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараева Бану Незаметдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1914

Дата смерти

08.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1942

Сын: Салимгараев Минехат Мазувалиевич

Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1952

Дочь: Корьгина Софья Магзувалимовна

Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитова Галя Магзувалимовна

Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Саша Магзувалимович

Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Толя Магзувалимович

Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салимгараева Раиса Магзувалимовна

Отец ребёнка: Салимгараев Магзувалим Кашапович

Смерть
08.07.1994
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