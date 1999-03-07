Салимгараев Минехат Мазувалиевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1942
Дата смерти07.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942
Рождение ребёнка
1966
Сын: Салимгараев Игорь Минехатович
Мать ребёнка: Салимгараева Галина
Рождение ребёнка
27.05.1975
Дочь: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна
Мать ребёнка: Салимгараева (Бухменова) Раиса Мукадесовна
Смерть
07.03.1999
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область