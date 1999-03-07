Салимгараев Минехат Мазувалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараев Минехат Мазувалиевич

Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.05.1942

Дата смерти

07.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942

Отец: Салимгараев Магзувалим Кашапович

Мать: Салимгараева Бану Незаметдиновна

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1966

Сын: Салимгараев Игорь Минехатович

Мать ребёнка: Салимгараева Галина

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1975

Дочь: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна

Мать ребёнка: Салимгараева (Бухменова) Раиса Мукадесовна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
07.03.1999
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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