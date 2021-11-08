Салимгараева (Бухменова) Раиса Мукадесовна
Место рождения
Дата рождения03.04.1947
Дата смерти08.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1947
Рождение ребёнка
04.06.1966
Сын: Шендриков Николай Викторович
Отец ребёнка: Шендриков Виктор Константинович
Рождение ребёнка
27.05.1975
Дочь: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна
Отец ребёнка: Салимгараев Минехат Мазувалиевич
Смерть
08.11.2021