Салимгараева (Бухменова) Раиса Мукадесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараева (Бухменова) Раиса Мукадесовна

Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

03.04.1947

Дата смерти

08.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1947

Отец: Бухменов Мукадес Абдрахманович

Мать: Бухменова (Османова) Марьям Османовна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1966

Сын: Шендриков Николай Викторович

Отец ребёнка: Шендриков Виктор Константинович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1975

Дочь: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна

Отец ребёнка: Салимгараев Минехат Мазувалиевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
08.11.2021
Мытищи, Мытищи, Московская область

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