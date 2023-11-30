Николаев Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1996
Сын: Николаев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна
Рождение ребёнка
22.02.2005
Дочь: Николаева (Николаева) Кристина Дмитриевна
Мать ребёнка: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна