Николаев Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна

Рождение ребёнка
25.04.1996

Сын: Николаев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.2005

Дочь: Николаева (Николаева) Кристина Дмитриевна

Мать ребёнка: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна

Мытищи, Мытищи, Московская область

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