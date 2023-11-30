Евстигнеев Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеев Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна

Рождение ребёнка
01.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстигнеева (Курмаева) Динара Таибовна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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