Виногоров Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Виногоров Степан Семёнович
Мать: Виногорова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Виногорова Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Виногорова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Виногоров Степан Андреевич
Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Виногорова Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна
Смерть
1840