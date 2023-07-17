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Виногоров Андрей Степанович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1797

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Виногоров Степан Семёнович

Мать: Виногорова Анна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Виногорова Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1820

Сын: Виногоров Осип Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Виногорова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1829

Сын: Виногоров Степан Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Виногорова Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Виногорова Федосья Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1840
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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