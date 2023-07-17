Виногорова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Виногоров Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Виногоров Андрей Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Виногоров Асаф Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Семёнович