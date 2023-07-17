Виногорова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Виногоров Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1797

Сын: Виногоров Андрей Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1801

Сын: Виногоров Асаф Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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