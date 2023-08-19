Виногоров Степан Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногоров Степан Семёнович

Виногоров Степан Семёнович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1775

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Виногоров Семен Васильевич

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1794

Сын: Виногоров Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Виногорова Анна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1797

Сын: Виногоров Андрей Степанович

Мать ребёнка: Виногорова Анна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1801

Сын: Виногоров Асаф Степанович

Мать ребёнка: Виногорова Анна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1815
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close