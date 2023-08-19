Виногоров Степан Семёнович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Виногоров Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Виногоров Фёдор Степанович
Мать ребёнка: Виногорова Анна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Виногоров Андрей Степанович
Мать ребёнка: Виногорова Анна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Виногоров Асаф Степанович
Мать ребёнка: Виногорова Анна
Смерть
1815