Архипова Наталья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Наталья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

09.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1868

Дочь: Целюнова Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров

Рождение ребёнка
01.03.1874

Сын: Архипов Василий Семёнов

Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров

Рождение ребёнка
28.09.1876

Сын: Архипов Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1882

Дочь: (Архипова) Фёкла Семёновна

Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1885

Сын: Архипов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1888

Сын: Архипов Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
кр. Единоверческая церковь
Рождение ребёнка
09.06.1891

Дочь: (Архипова) Акилина Семёновна

Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.10.1918

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