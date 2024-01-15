Архипова Наталья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти09.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1868
Дочь: Целюнова Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров
Рождение ребёнка
01.03.1874
Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров
Рождение ребёнка
28.09.1876
Сын: Архипов Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров
Рождение ребёнка
20.10.1882
Дочь: (Архипова) Фёкла Семёновна
Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров
Рождение ребёнка
12.04.1885
Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров
Рождение ребёнка
13.04.1888
Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
кр. Единоверческая церковь
Рождение ребёнка
09.06.1891
Дочь: (Архипова) Акилина Семёновна
Отец ребёнка: Архипов Семён Никифоров
Смерть
09.10.1918