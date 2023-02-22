Архипов Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Архипов Семён Никифоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Архипов Василий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Архипов Назар Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1912

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1914

Дочь: Римма Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1917

Сын: Архипов Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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