Архипов Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Архипов Семён Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1905
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.10.1910
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1912
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1914
Дочь: Римма Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1917
Сын: Архипов Александр Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно