(Архипов) Анастасия Ивановна
Место рожденияБочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Дата рождения03.03.1912
Дата смерти04.03.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1912
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Смерть
04.03.1913
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область