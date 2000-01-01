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(Архипов) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.

Дата рождения

03.03.1912

Дата смерти

04.03.1913

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1912

Отец: Архипов Иван Семёнович

Мать: Архипова Василиса Васильевна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Смерть
04.03.1913
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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