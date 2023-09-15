Архипов Назар Иванович
Место рождения
Дата рождения08.10.1910
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910
Отец: Архипов Иван Семёнович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Фаина Фёдоровна
Военная служба
16.07.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.09.1942
Причина смерти: На войне