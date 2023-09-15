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Архипов Назар Иванович

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.10.1910

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910

Отец: Архипов Иван Семёнович

Мать: скрыто настройками приватности

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Фаина Фёдоровна

Военная служба
16.07.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.09.1942
Причина смерти: На войне
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