Архипова Фаина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1917
Дата смерти16.01.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1917
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Назар Иванович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галкин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
24.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галкин Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область