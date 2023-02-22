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Архипова Фаина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1917

Дата смерти

16.01.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1917

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Назар Иванович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
24.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Василий Фёдорович

Смерть
16.01.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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