Галкин Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Фаина Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Фаина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Фаина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно