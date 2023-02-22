Галкин Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Фаина Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Фаина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Фаина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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