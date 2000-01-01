Целюнова Матрёна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1868
Дата смерти24.09.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1891
Сын: Целюнов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.10.1897
Дочь: Пелагея Фëдоровна
Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1899
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.05.1902
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1903
Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Сатина Анна Фëдоровна
Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1910
Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1911
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич
Смерть
24.09.1921
Причина смерти: Порок сердца
Похороны
Неизвестно
Кладбище Селитьбы при Троицкой церкви