Целюнова Матрёна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова Матрёна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1868

Дата смерти

24.09.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1891

Сын: Целюнов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.10.1897

Дочь: Пелагея Фëдоровна

Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.1899

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.05.1902

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
12.06.1903

Сын: Целюнов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1905

Дочь: Сатина Анна Фëдоровна

Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1910

Сын: Целюнов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1911

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Целюнов Фëдор Васильевич

Смерть
24.09.1921
Причина смерти: Порок сердца
Похороны
Неизвестно
Кладбище Селитьбы при Троицкой церкви
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