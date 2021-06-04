Гамзина (Шоргина) Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзина (Шоргина) Лидия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1937

Дата смерти

04.06.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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1963 г.р.
1967 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937

Отец: Шоргин Егор Степанович

Мать: Шоргина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гамзин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
20.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гамзин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
25.06.1963

Дочь: Курлапова Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Гамзин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1967

Сын: Гамзин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гамзин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
10.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гамзин Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамзин Николай Сергеевич

Смерть
04.06.2021
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
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