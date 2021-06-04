Гамзина (Шоргина) Лидия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1937
Дата смерти04.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937
Отец: Шоргин Егор Степанович
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
20.05.1961
Рождение ребёнка
25.06.1963
Дочь: Курлапова Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Гамзин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1967
Сын: Гамзин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гамзин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
10.07.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2021
д.Перово, Гусь-Хрустальный район