Шоргин Егор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Шоргин Степан Романович
Мать: Шоргина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Шоргина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
02.12.1937
Дочь: Гамзина Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Шоргина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
11.05.1942
Дочь: Шишкова Александра Егоровна
Мать ребёнка: Шоргина Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно