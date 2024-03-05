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Шоргин Егор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шоргин Степан Романович

Мать: Шоргина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шоргин Николай Егорович

Мать ребёнка: Шоргина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
02.12.1937

Дочь: Гамзина Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Шоргина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
11.05.1942

Дочь: Шишкова Александра Егоровна

Мать ребёнка: Шоргина Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
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