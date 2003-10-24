Шишкова (Шоргина) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Шоргина) Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1942

Дата смерти

24.10.2003

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1942

Отец: Шоргин Егор Степанович

Мать: Шоргина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
21.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишков Владимир Сергеевич

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишков Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Владимир Сергеевич

Смерть
24.10.2003
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