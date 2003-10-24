Шишкова (Шоргина) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1942
Дата смерти24.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1942
Отец: Шоргин Егор Степанович
Рождение ребёнка
21.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишков Владимир Сергеевич
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишков Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2003