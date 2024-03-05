Шоргина (Калинина) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Калинин Андрей
Мать: Калинина Марья Петровна
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Шоргин Егор Степанович
Рождение ребёнка
02.12.1937
Дочь: Гамзина Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Шоргин Егор Степанович
Рождение ребёнка
11.05.1942
Дочь: Шишкова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Шоргин Егор Степанович
Смерть
1980