Шоргина (Калинина) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоргина (Калинина) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Калинин Андрей

Мать: Калинина Марья Петровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шоргин Николай Егорович

Отец ребёнка: Шоргин Егор Степанович

Рождение ребёнка
02.12.1937

Дочь: Гамзина Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Шоргин Егор Степанович

Рождение ребёнка
11.05.1942

Дочь: Шишкова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Шоргин Егор Степанович

Смерть
1980
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