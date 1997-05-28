Шоргин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти28.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Шоргин Егор Степанович
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Шоргин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Шоргин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Шоргин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шоргина Анна Федоровна
Смерть
28.05.1997