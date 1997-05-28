Шоргин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоргин Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

28.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
1972 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Шоргин Егор Степанович

Мать: Шоргина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Шоргин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Шоргин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Шоргин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шоргина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоргина Анна Федоровна

Смерть
28.05.1997
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