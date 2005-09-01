Шоргина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти?.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Шоргин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович
Рождение ребёнка
1961
Сын: Шоргин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович
Рождение ребёнка
1972
Сын: Шоргин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.2005