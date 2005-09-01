Шоргина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШоргина Анна Федоровна

Шоргина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

?.09.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
1972 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Шоргин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Шоргин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович

Рождение ребёнка
1972

Сын: Шоргин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шоргин Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоргин Николай Егорович

Смерть
?.09.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close