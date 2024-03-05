Шишков Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1941
Дата смерти02.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1941
Отец: Шишков Сергей Семенович
Мать: Шишкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкова Александра Егоровна
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкова Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1971