Шишков Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1941

Дата смерти

02.09.1971

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1941

Отец: Шишков Сергей Семенович

Мать: Шишкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкова Александра Егоровна

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкова Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова Александра Егоровна

Смерть
02.09.1971
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