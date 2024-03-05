Шоргина Дарья Васильевна
Место рожденияд.Перово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1873 и 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
замледелие
Смерть
Неизвестно