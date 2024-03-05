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Шоргина Дарья Васильевна

Место рождения

д.Перово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1873 и 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шоргин Егор Степанович

Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шоргин Иван Степанович

Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шоргин Федор Степанович

Отец ребёнка: Шоргин Степан Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоргин Степан Романович

Работа или профессия
Неизвестно
замледелие
Смерть
Неизвестно
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