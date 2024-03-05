Курлапова (Гамзина) Алевтина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1963
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1963
Отец: Гамзин Николай Сергеевич
Мать: Гамзина Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
05.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2016