Курлапова (Гамзина) Алевтина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурлапова (Гамзина) Алевтина Николаевна

Курлапова (Гамзина) Алевтина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1963

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1963

Отец: Гамзин Николай Сергеевич

Мать: Гамзина Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
05.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close