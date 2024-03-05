Гамзин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Мать: Гамзина Надежда
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
20.05.1961
Рождение ребёнка
25.06.1963
Дочь: Курлапова Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Гамзина Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
1967
Сын: Гамзин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гамзина Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
10.07.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамзина Лидия Георгиевна
Смерть
1974