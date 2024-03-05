Гамзин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамзин Николай Сергеевич

Гамзин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: Гамзина Надежда

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гамзина Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
20.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гамзина Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
25.06.1963

Дочь: Курлапова Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Гамзина Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Гамзин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гамзина Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
10.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гамзина Лидия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамзина Лидия Георгиевна

Смерть
1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close