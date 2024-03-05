Гамзин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Гамзин Николай Сергеевич

Мать: Гамзина Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
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