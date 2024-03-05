Гамзин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: Гамзин Николай Сергеевич
Мать: Гамзина Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2002