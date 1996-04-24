Прозорова (Руковишникова) Любовь Николаевна
Место рожденияд.Валово
Дата рождения26.09.1908
Дата смерти24.04.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1908
Отец: Руковишников Николай
Мать: ?
д.Валово
Рождение ребёнка
21.07.1934
Сын: Прозоров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1947
Дочь: Долгих Татьяна
Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1949
Сын: Прозоров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стафеева ?
Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович
Смерть
24.04.1996
д.Грехово
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область