Прозорова (Руковишникова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозорова (Руковишникова) Любовь Николаевна

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Место рождения

д.Валово

Дата рождения

26.09.1908

Дата смерти

24.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1908

Отец: Руковишников Николай

Мать: ?

д.Валово
Рождение ребёнка
21.07.1934

Сын: Прозоров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1947

Дочь: Долгих Татьяна

Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1949

Сын: Прозоров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стафеева ?

Отец ребёнка: Прозоров Алексей Иванович

Смерть
24.04.1996
д.Грехово
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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