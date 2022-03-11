Прозоров Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрозоров Николай Алексеевич

Прозоров Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1949

Дата смерти

11.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1949

Отец: Прозоров Алексей Иванович

Мать: Прозорова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1975

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Прозорова Галина Павловна

Рождение ребёнка
03.04.1977

Дочь: Патрушева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Прозорова Галина Павловна

Рождение ребёнка
10.05.1980

Сын: Прозоров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Прозорова Галина Павловна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прозорова Галина Павловна

Смерть
11.03.2022
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close