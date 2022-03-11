Прозоров Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1949
Дата смерти11.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1949
Рождение ребёнка
Около 1975
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Прозорова Галина Павловна
Рождение ребёнка
03.04.1977
Дочь: Патрушева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Прозорова Галина Павловна
Рождение ребёнка
10.05.1980
Мать ребёнка: Прозорова Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2022