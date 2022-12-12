Прозоров Алексей Иванович
Место рожденияд.Валово
Дата рождения02.10.1911
Дата смерти30.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1911
Отец: Прозоров Иван
Мать: Прозорова ?
д.Валово
Рождение ребёнка
15.09.1947
Рождение ребёнка
02.08.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
30.01.1958
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область