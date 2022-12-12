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Прозоров Алексей Иванович

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Место рождения

д.Валово

Дата рождения

02.10.1911

Дата смерти

30.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1911

Отец: Прозоров Иван

Мать: Прозорова ?

д.Валово
Рождение ребёнка
15.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Любовь Николаевна

Смерть
30.01.1958
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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