Руковишников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1908
Дочь: Прозорова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: ?
д.Валово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руковишников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно