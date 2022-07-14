Долгих (Прозорова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих (Прозорова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1947

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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1984 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1947

Отец: Прозоров Алексей Иванович

Мать: Прозорова (Руковишникова) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгих Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Долгих Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
02.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
26.01.1984

Дочь: Хохрина (Долгих) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Долгих Владимир Васильевич

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