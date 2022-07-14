Долгих (Прозорова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгих Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Долгих Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1976
Рождение ребёнка
02.02.1978
Рождение ребёнка
02.01.1982
Рождение ребёнка
26.01.1984
Дочь: Хохрина (Долгих) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Долгих Владимир Васильевич