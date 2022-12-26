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Шайдуров Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1744 и 1751

Дата смерти

16.02.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1744 и 1751

Отец: Шайдуров Иван Елисеевич

Мать: Шайдурова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдурова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1779

Сын: Шайдуров Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шайдуров Егор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.02.1811

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