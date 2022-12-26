Шайдуров Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1744 и 1751
Дата смерти16.02.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1744 и 1751
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдурова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1779
Сын: Шайдуров Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.02.1811