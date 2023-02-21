Шайдурова Алена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайдурова Алена Васильевна

Шайдурова Алена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Шайдуров Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
Между 1744 и 1751

Сын: Шайдуров Матвей Иванович

Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Шайдурова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Шайдурова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шайдуров Трифон Иванович

Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Шайдурова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close