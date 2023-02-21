Шайдурова Алена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шайдуров Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1751
Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Шайдурова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Шайдурова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Шайдурова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Шайдуров Иван Елисеевич
Работа или профессия
Неизвестно