Шайдуров Иван Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуров Иван Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Шайдуров Елисей Андреевич

Мать: Шайдурова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Шайдуров Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Шайдурова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1744 и 1751

Сын: Шайдуров Матвей Иванович

Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Шайдурова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шайдуров Трифон Иванович

Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Шайдурова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
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