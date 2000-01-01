Шайдуров Иван Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шайдуров Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Шайдурова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1751
Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Шайдурова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Шайдурова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Шайдурова Алена Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно