Шайдуров Егор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти23.04.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шайдуров Матвей Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1814
Сын: Шайдуров Василий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1820
Дочь: Шайдурова Параскева Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.04.1861