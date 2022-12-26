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Шайдуров Егор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

23.04.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шайдуров Матвей Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1810

Сын: Шайдуров Максим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1814

Сын: Шайдуров Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1816

Сын: Шайдуров Андрей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1820

Дочь: Шайдурова Параскева Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.04.1861

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