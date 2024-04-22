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Ермолай Филиппов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.07.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1807 ст.

Отец: Филипп Антонов

Мать: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.05.1822 ст.

Жена: Марина Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1827 ст.

Сын: Павел Ермолаев

Мать ребёнка: Марина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.06.1829 ст.

Дочь: Пелагея Ермолаева

Мать ребёнка: Марина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1831 ст.

Сын: Григорий Ермолаев

Мать ребёнка: Марина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1834 ст.

Сын: Емельян Ермолаев

Мать ребёнка: Марина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Отбывание наказания
С 1835 ст.
Сослан в Сибирь, в 1835 году
Смерть
Неизвестно
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