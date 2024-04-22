Ермолай Филиппов
Место рождения
Дата рождения24.07.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1807 ст.
Отец: Филипп Антонов
Мать: Агафья Егорова
Бракосочетание
26.05.1822 ст.
Жена: Марина Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1827 ст.
Сын: Павел Ермолаев
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
03.06.1829 ст.
Дочь: Пелагея Ермолаева
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
07.11.1831 ст.
Сын: Григорий Ермолаев
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1834 ст.
Сын: Емельян Ермолаев
Мать ребёнка: Марина Иванова
Отбывание наказания
С 1835 ст.
Сослан в Сибирь, в 1835 году
Смерть
Неизвестно