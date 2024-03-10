Агафья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти05.03.1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Антонов
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Антонов
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Антонов
Рождение ребёнка
13.08.1797 ст.
Сын: Максим Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Антонов
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Антонов
Рождение ребёнка
17.02.1804 ст.
Сын: Федор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Антонов
Рождение ребёнка
24.07.1807 ст.
Сын: Ермолай Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Антонов
Рождение ребёнка
07.09.1810 ст.
Сын: Сазон Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Сидоров
Взята в деревне Чисморной, из крестьян помещика Сергея Яковлева сына Аничкова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Антонов
Смерть
05.03.1840 ст.
От паралича