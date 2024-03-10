Агафья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

05.03.1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.
1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Антонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Марфа Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Антонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Антонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.08.1797 ст.

Сын: Максим Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Антонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Антонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1804 ст.

Сын: Федор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Антонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1807 ст.

Сын: Ермолай Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Антонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.09.1810 ст.

Сын: Сазон Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Антонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Сидоров

Взята в деревне Чисморной, из крестьян помещика Сергея Яковлева сына Аничкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Антонов

Смерть
05.03.1840 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От паралича
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