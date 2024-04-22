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Филипп Антонов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.10.1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1769 ст.

Отец: Антон Иванов

Мать: Дарья Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Марфа Филиппова

Мать ребёнка: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.08.1797 ст.

Сын: Максим Филиппов

Мать ребёнка: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1804 ст.

Сын: Федор Филиппов

Мать ребёнка: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1807 ст.

Сын: Ермолай Филиппов

Мать ребёнка: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.09.1810 ст.

Сын: Сазон Филиппов

Мать ребёнка: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Отбывание наказания
С 1835 ст.
Сослан в Сибирь, в 1835 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Егорова

Смерть
Неизвестно
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