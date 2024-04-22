Филипп Антонов
Место рождения
Дата рождения11.10.1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1769 ст.
Отец: Антон Иванов
Мать: Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Марфа Филиппова
Мать ребёнка: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Андрей Филиппов
Мать ребёнка: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
13.08.1797 ст.
Сын: Максим Филиппов
Мать ребёнка: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
17.02.1804 ст.
Сын: Федор Филиппов
Мать ребёнка: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
24.07.1807 ст.
Сын: Ермолай Филиппов
Мать ребёнка: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
07.09.1810 ст.
Сын: Сазон Филиппов
Мать ребёнка: Агафья Егорова
Отбывание наказания
С 1835 ст.
Сослан в Сибирь, в 1835 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Егорова
Смерть
Неизвестно