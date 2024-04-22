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Марина Иванова

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.07.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1808 ст.

Отец: Иван Матвеев

Мать: Агафья Семенова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.05.1822 ст.

Муж: Ермолай Филиппов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1827 ст.

Сын: Павел Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Филиппов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.06.1829 ст.

Дочь: Пелагея Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Филиппов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1831 ст.

Сын: Григорий Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Филиппов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1834 ст.

Сын: Емельян Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Филиппов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.04.1843 ст.

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: не указан

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденная, по крестному отцу Григорьева
Смерть
Неизвестно
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