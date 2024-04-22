Марина Иванова
Место рождения
Дата рождения17.07.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1808 ст.
Отец: Иван Матвеев
Мать: Агафья Семенова
Бракосочетание
26.05.1822 ст.
Муж: Ермолай Филиппов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1827 ст.
Сын: Павел Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Филиппов
Рождение ребёнка
03.06.1829 ст.
Дочь: Пелагея Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Филиппов
Рождение ребёнка
07.11.1831 ст.
Сын: Григорий Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Филиппов
Рождение ребёнка
17.07.1834 ст.
Сын: Емельян Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Филиппов
Рождение ребёнка
03.04.1843 ст.
Дочь: Дарья Григорьева
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденная, по крестному отцу Григорьева
Смерть
Неизвестно