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Волков Николай Александрович

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Место рождения

Имение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя

Дата рождения

07.11.1870

Дата смерти

08.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1870

Отец: Волков-Муромцев Александр Николаевич

Мать: Волкова Алиса Васильевна

Имение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.03.1901

Сын: Волков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Скалон Вера Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: Волкова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Скалон Вера Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1906

Дочь: Волкова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Скалон Вера Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Волкова Кира Николаевна

Мать ребёнка: Скалон Вера Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скалон Вера Николаевна

Смерть
08.03.1954
г. Лондон, Великобритания
Супруги похоронены рядом друг с другом на Бромптонском кладбище в Лондоне.
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