Волков Николай Александрович
Место рожденияИмение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя
Дата рождения07.11.1870
Дата смерти08.03.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1870
Имение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.03.1901
Сын: Волков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Скалон Вера Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: Волкова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Скалон Вера Николаевна
Рождение ребёнка
05.10.1906
Дочь: Волкова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Скалон Вера Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Волкова Кира Николаевна
Мать ребёнка: Скалон Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скалон Вера Николаевна
Смерть
08.03.1954
г. Лондон, Великобритания
Супруги похоронены рядом друг с другом на Бромптонском кладбище в Лондоне.