Волков-Муромцев (Волков) Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1844
Дата смерти21.05.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1844
Бракосочетание
1867
Жена: Волкова Алиса Васильевна
Рождение ребёнка
30.07.1869
Сын: Волков-Муромцев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Волкова Алиса Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1870
Сын: Волков Николай Александрович
Мать ребёнка: Волкова Алиса Васильевна
Имение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880
Сын: Волков Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Волкова Алиса Васильевна
Смерть
21.05.1928
г. Сицилия, Королевство Италия