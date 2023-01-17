Волков-Муромцев (Волков) Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков-Муромцев (Волков) Александр Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.01.1844

Дата смерти

21.05.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1844

Отец: Волков Николай Степанович

Мать: Волкова Наталья Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1867

Жена: Волкова Алиса Васильевна

Рождение ребёнка
30.07.1869

Сын: Волков-Муромцев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Волкова Алиса Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1870

Сын: Волков Николай Александрович

Мать ребёнка: Волкова Алиса Васильевна

Имение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880

Сын: Волков Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Волкова Алиса Васильевна

Смерть
21.05.1928
г. Сицилия, Королевство Италия
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