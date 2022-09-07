Волков-Муромцев (Волков) Александр Николаевич 23.01.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков-Муромцев (Волков) Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.01.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 21.05.1928, г. Сицилия, Королевство Италия

Отец
Волков Николай Степанович1810 г.р.
Мать
Волкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна1822 г.р.
Супруги
Волкова (Гор) Алиса (Элис) ВасильевнаПосле 1840 г.р.
Дети
Волков-Муромцев (Волков) Владимир Александрович30.07.1869 г.р.
Волков Николай Александрович07.11.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1844

Отец: Волков Николай Степанович

Мать: Волкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1867

Жена: Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна

Рождение ребёнка
30.07.1869

Сын: Волков-Муромцев (Волков) Владимир Александрович

Мать ребёнка: Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1870

Сын: Волков Николай Александрович

Мать ребёнка: Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна

Имение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя

Рождение ребёнка
1880

Сын: Волков Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна

Смерть
21.05.1928
г. Сицилия, Королевство Италия

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