Волков-Муромцев (Волков) Александр Николаевич
мужской, родился 23.01.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 21.05.1928, г. Сицилия, Королевство Италия
ОтецВолков Николай Степанович1810 г.р.
МатьВолкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна1822 г.р.
Супруги
Волкова (Гор) Алиса (Элис) ВасильевнаПосле 1840 г.р.
Дети
Волков-Муромцев (Волков) Владимир Александрович30.07.1869 г.р.
Волков Николай Александрович07.11.1870 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
30.07.1869
Сын: Волков-Муромцев (Волков) Владимир Александрович
Мать ребёнка: Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1870
Сын: Волков Николай Александрович
Мать ребёнка: Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна
Имение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880
Сын: Волков Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна
Смерть
21.05.1928
г. Сицилия, Королевство Италия