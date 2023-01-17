Волкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти24.03.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1840
Сын: Волков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1843
Сын: Волков-Муромцев Степан Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Степанович
Рождение ребёнка
23.01.1844
Сын: Волков-Муромцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Степанович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1844