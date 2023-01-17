Волкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

24.03.1844

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Волков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Степанович

Рождение ребёнка
29.01.1843

Сын: Волков-Муромцев Степан Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Степанович

Рождение ребёнка
23.01.1844

Сын: Волков-Муромцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Степанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Степанович

Смерть
24.03.1844
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