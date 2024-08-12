Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна 10.06.1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.06.1795

умерла 30.11.1863, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Яфимович Иван НиколаевичОколо 1749 г.р.
Мать
Яфимович (Нарышкина) Прасковья Семёновна1763 г.р.
Супруги
Дмитриев-Мамонов Александр Иванович24.12.1788 г.р.
Дети
Делоне (Дмитриева-Мамонова) Софья Александровна28.01.1816 г.р.
Дмитриева-Мамонова Мария Александровна28.01.1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1795

Отец: Яфимович Иван Николаевич

Мать: Яфимович (Нарышкина) Прасковья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1816

Дочь: Дмитриева-Мамонова Мария Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.01.1816

Дочь: Делоне (Дмитриева-Мамонова) Софья Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Яфимович (Дмитриева-Мамонова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Волкова (Дмитриева-Мамонова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Волкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1824

Сын: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
04.02.1825

Сын: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитриев-Мамонов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дмитриев-Мамонов Николай Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Смерть
30.11.1863
Москва, город федерального значения Москва

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