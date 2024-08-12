Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
женский, родилась 10.06.1795
умерла 30.11.1863, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЯфимович Иван НиколаевичОколо 1749 г.р.
МатьЯфимович (Нарышкина) Прасковья Семёновна1763 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Дмитриева-Мамонова Мария Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Дочь: Делоне (Дмитриева-Мамонова) Софья Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Дочь: Яфимович (Дмитриева-Мамонова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Дочь: Волкова (Дмитриева-Мамонова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Дочь: Волкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Сын: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Сын: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Сын: Дмитриев-Мамонов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Сын: Дмитриев-Мамонов Николай Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович