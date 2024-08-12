Дмитриев-Мамонов Александр Иванович 24.12.1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.12.1788

умер 09.12.1836, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна10.06.1795 г.р.
Дети
Делоне (Дмитриева-Мамонова) Софья Александровна28.01.1816 г.р.
Дмитриева-Мамонова Мария Александровна28.01.1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1816

Дочь: Дмитриева-Мамонова Мария Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.01.1816

Дочь: Делоне (Дмитриева-Мамонова) Софья Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Яфимович (Дмитриева-Мамонова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Волкова (Дмитриева-Мамонова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Волкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1824

Сын: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
04.02.1825

Сын: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитриев-Мамонов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дмитриев-Мамонов Николай Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна

Смерть
09.12.1836
Москва, город федерального значения Москва

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