Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
мужской, родился 24.12.1788
умер 09.12.1836, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Дмитриева-Мамонова Мария Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
Дочь: Делоне (Дмитриева-Мамонова) Софья Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
Дочь: Яфимович (Дмитриева-Мамонова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
Дочь: Волкова (Дмитриева-Мамонова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
Дочь: Волкова (Дмитриева-Мамонова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
Сын: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
Сын: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
Сын: Дмитриев-Мамонов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна
Сын: Дмитриев-Мамонов Николай Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева-Мамонова (Яфимович) Софья Ивановна