Волков Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти16.12.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
После 1840
Сын: Волков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
29.01.1843
Сын: Волков-Муромцев Степан Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
23.01.1844
Сын: Волков-Муромцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Наталья Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.07.1863
28 июля 1863 года Самсоновы выдали 23-летнюю дочь Елизавету за псковского губернского предводителя дворянства, действительного статского советника, порховского помещика Николая Степановича Волкова, вд... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1864
Сын: Волков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Ваганова Елизавета Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1869