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Волков Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

16.12.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Волков Степан Николаевич

Мать: Волкова Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Волков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
29.01.1843

Сын: Волков-Муромцев Степан Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1844

Сын: Волков-Муромцев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.07.1863

Жена: Ваганова Елизавета Евгеньевна

Псков, город Псков, Псковская область
28 июля 1863 года Самсоновы выдали 23-летнюю дочь Елизавету за псковского губернского предводителя дворянства, действительного статского советника, порховского помещика Николая Степановича Волкова, вд... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1864

Сын: Волков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Ваганова Елизавета Евгеньевна

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Наталья Александровна

Смерть
16.12.1869
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