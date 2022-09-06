Волкова (Муромцева) Александра Матвеевна
женский, родилась 1775
умерла 1815
Супруги
Волков Степан НиколаевичПосле 1770 г.р.
Дети
Волков Матвей СтепановичОколо 1800 г.р.
Волков Николай Степанович1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1792
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Волков Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Волков Николай Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Николаевич
Смерть
1815