Волкова (Муромцева) Александра Матвеевна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Волкова (Муромцева) Александра Матвеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1775

умерла 1815

Супруги
Волков Степан НиколаевичПосле 1770 г.р.
Дети
Волков Матвей СтепановичОколо 1800 г.р.
Волков Николай Степанович1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1792

Муж: Волков Степан Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Волков Матвей Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Волков Николай Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Николаевич

Смерть
1815

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