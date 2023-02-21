Ваганова (Самсонова) Елизавета Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Самсонова) Елизавета Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1863

Муж: Волков Николай Степанович

Псков, город Псков, Псковская область
28 июля 1863 года Самсоновы выдали 23-летнюю дочь Елизавету за псковского губернского предводителя дворянства, действительного статского советника, порховского помещика Николая Степановича Волкова, вд... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1864

Сын: Волков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Степанович

Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
1900
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