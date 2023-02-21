Ваганова (Самсонова) Елизавета Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1863
28 июля 1863 года Самсоновы выдали 23-летнюю дочь Елизавету за псковского губернского предводителя дворянства, действительного статского советника, порховского помещика Николая Степановича Волкова, вд... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1864
Сын: Волков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Степанович
Смерть
1900